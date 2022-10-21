التجمع: المؤتمر الاقتصادي يهدف لوضع خطة عمل لمواجهة الأزمة العالمية.. فيديو

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الهدف الأساسي من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، يتمثل في التشاور بين الحكومة والخبراء حول كيفية تصدي مصر للأزمات التي تعرضت لها، والتي لم تؤدى فى النهاية إلى مشكلة ضخمة فى الاقتصاد.



وأضاف النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الإجراءات التى تبنتها مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحديات، مكنتها من اجتياز الأزمات، ولكن ليس الخروج الكامل منها".

وأوضح: "المؤتمر الاقتصادي يهدف بالأساس من خلال الحوار بين الحكومة والخبراء لوضع تصور لإصلاح هيكلي في الاقتصاد ووضع خطة عمل لمواجهة الأزمة العالمية".

وأشار: "الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الأزمات خلال الفترة السابقة، وذلك تأثرًا بالأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي الناتجة عن مجموعة من العوامل، والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل التوريد".

