21 طابقا بارتفاع 80 مترا .. آخر مستجدات تنفيذ مشروع أبراج مثلث ماسبيرو

كشف المهندس أحمد كامل مدير مشروع أبراج مثلث ماسبيرو بشارع الجلاء آخر مستجدات تنفيذ المشروع .

قال " كامل " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن المشروع ينقسم لتنفيذ فندق والآخر وحدات سكنية بإجمالى 21 طابق مقسم إلى 2 بدروم و 5 أدوار لقاعدة مشتركة للبرجين وكل برج 16 طابق بطول ارتفاع 80 متر فوق سطح الأرض .

وأشار إلى أن مثلث ماسبيرو فى وسط القاهرة تجاور الطرق الرئيسية كبارى و الأعمال تمت بطرق حفر بحائط خرسانى حتى يستند عليه الطرق المجاورة ثم اعمال الحفر لحين الوصول لمنسوب التأسيس باستخدام الآبار منوها ان المشروع ضخم وفر فرص عمل عديدة للمهندسين ، المحاسبين ، الإداريين .

