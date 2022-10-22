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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

21 طابقا بارتفاع 80 مترا .. آخر مستجدات تنفيذ مشروع أبراج مثلث ماسبيرو

المهندس أحمد كامل
المهندس أحمد كامل

كشف المهندس أحمد كامل مدير مشروع أبراج مثلث ماسبيرو بشارع الجلاء آخر مستجدات تنفيذ المشروع .

قال " كامل " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن المشروع ينقسم لتنفيذ فندق والآخر وحدات سكنية بإجمالى 21 طابق مقسم إلى 2 بدروم و 5 أدوار لقاعدة مشتركة للبرجين وكل برج 16 طابق بطول ارتفاع 80 متر فوق سطح الأرض .

وأشار إلى أن مثلث ماسبيرو فى وسط القاهرة تجاور الطرق الرئيسية كبارى و الأعمال تمت بطرق حفر بحائط خرسانى حتى يستند عليه الطرق المجاورة ثم اعمال الحفر لحين الوصول لمنسوب التأسيس باستخدام الآبار منوها ان المشروع ضخم وفر فرص عمل عديدة للمهندسين ، المحاسبين ، الإداريين .
 

أحمد كامل وحدات مثلث ماسبيرو ابراج فرص عمل مشروع

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