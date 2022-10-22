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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

معـا للتعافي الأخضر.. ..ندوة غدا بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس  

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان  "معـا للتعافي الأخضر" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، يوم الاحد الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۲۳ الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتورة  نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، الدكتور ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور علاء سرحان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

كان وقد نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "التغيرات المناخية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة .

استعرض الدكتور كريم سليمان، مفهوم التنمية المستدامة بكافة جوانبها ومردودها على المجتمع حال تطبيقها و تحقيق أهدافها، كما تناول مراحل أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

وقام بشرح كيفية حساب البصمة الكربونية، موضحًا أننا نحتاج فقط ثلاث خطوات للحصول على النتيجة، الخطوة الأولى جمع البيانات، مثل الكهرباء، الماء، الغاز والوقود… إلخ. بعدها نبحث عن العوامل لمعرفة إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وفقاُ للاستهلاك، وأخيراً نطبق هذه المعادلة: البصمة الكربونية = الكمية x معامل الانبعاث.

كما تناولت الندوة أهم النقاط الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠،  وهي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير ٢٠١٦ تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر ٢٠٣٠ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

 

جامعة عين شمس البصمة الكربونية التعافي الاخضر

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