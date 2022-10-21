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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الموسيقى.. مي فاروق: "يا شمس يا منورة غيبي" وش الخير عليا

مى فاروق
مى فاروق

أحيت المطربة مي فاروق حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وطلبت مي فاروق، من جمهورها غناء  ياشمس يامنورة غيبي وقالت:" هذه الأغنية وش الخير عليا من زمان".

 


مهرجان الموسيقى العربية 

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31 حيث يقام فى الثامنة مساء الاحد 23 أكتوبر 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية.

فيشهد مسرح النافورة مشاركة أولى للنجم اللبنانى راغب علامة الذى يقدم حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته، يسبقه فاصلا للفنان سعد رمضان والفنانة مروة ناجي.

ويحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي.

كما يقام على مسرح سيد دروش " اوبرا الإسكندرية " حفلا للفنان المغربى فؤاد زبادي يليه فاصلا للمطربة مي فاروق وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ويسبقهما فاصلا للفنانة الشابة مي كمال. وفى العاشرة صباحا على المسرح الصغير يعقد المؤتمر العلمى المصاحب جلسة تناقش موضوع رواد التلحين والأداء فى المسرح الغنائى المصري بحضور الدكتورة هدى أحمد ( مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور محمد عبد القادر (مصر) ، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين) ، الدكتورة مها العربي (مصر) ، الدكتورة داليا حسين فهمى (مصر).

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بمناقشة موضوع رواد المسرح الغنائى المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن بمشاركة الدكتورة شيرين عبد اللطيف (مصر) مقررا وبحضور أحمد بن محمد الواصل (السعودية) ، منير الوسيمي (مصر) ، الدكتور إيهاب صبري (مصر) ، الدكتور بلال الشيخ (مصر).

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مهرجان مهرجان الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية مي فاروق المطربة مى فاروق

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