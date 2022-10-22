الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

علي مدار الساعات الماضية تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورات تفيد بوجود انخفاض حاد فى عدد متابعين حسام حبيب على مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد الأزمة التى تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب .

ومن خلال حساب حسام حبيب على الانستجرام نجد ان عدد المتابعين حتي الأشهر الماضية كان نصف مليون و6 آلاف متابع ، إما حالياً فعدد المتابعون له على موقع إنستجرام وصل الى نصف مليون و 19 الف متابع .

حساب حسام حبيب قبل شهور ماضية

حساب حسام حبيب

حيث زاد عدد متابعون حسام حبيب منذ خلال فترة خلافاته مع طليقته الفنانة شيرين ما يقرب من 13 الف متابع على موقع إنستجرام .

كشف الفنان حسام حبيب، سر تواجده مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بـ شقة التجمع، بعد منتصف الليل.

وقال حسام حبيب “ شيرين كلمتني و كنا بنعمل شغل، ولما أخوها محمد جه و معاه مجموعة كبيرة من أصدقائه، و أشخاص لا يعلمهم، حاول انقاذها منهم ولكن لم يستطع”.



وأضاف حسام حبيب خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أنه محمد شقيق شيرين، جاء لها الشقة بعد خصام استمر لأكثر من عامين، وأنه دخل الشقة، بالمفتاح الثانى لـ الشقة، الذى كان مع أحد أصدقاء شيرين.

وتابع :" كنت مع شيرين وبنعمل شغل، واحنا مرجعناش لبعض، ولما أخوها جه كانت فى بنت فى الشقة مع شيرين، والقصة الأخيرة حدثت فى حدود الساعة الواحد بعد منتصف الليل".

وطالب من أسرة شيرين بالابتعاد عنها، وتركها فى حالها، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها شيرين، وأكد أنه سيتقدم ببلاغ ضد محمد شقيق سيرين بعد التصريحات و الشتائم التى وجهها له عبر القنوات الفضائية.

ولفت إلى أنه يحب شيرين، وأن شيرين طيبة لأبعد شئ، ولا يتخيل أحد من تكون شيرين عبد الوهاب فى المنزل.