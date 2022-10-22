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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور وثائق رومانية لتصنيع السفن الفضائية عمرها 500 عام

الوثائق
الوثائق

أظهرت الوثائق القديمة التي يزيد عمرها عن نصف ألف عام أفكارًا لصاروخ فضائي وخطط للسفر نحو القمر.

تصف المخطوطة القديمة بشكل استثنائي تصميم صاروخ فضائي من ثلاث مراحل بالإضافة إلى ذكر القمر وكيف سيصل الباحثون في ذلك الوقت إلى هناك.

الوثيقة

توضح  الوثائق التي وصل عمرها إلى 500 عام، شكلاً من أشكال الصواريخ التي من شأنها أن تنقل أولئك الموجودين على الأرض إلى النجوم ، مع اكتشاف مخطوطة من 450 صفحة وفحصها لاحقًا.

أصل الوثيقة

وتظهر  الوثائق التي تعد إلى عصر تيودور تظهر بعض الفهم المذهل لعلوم الصواريخ المستقبلية ، مع مفهوم موضح في الأوراق القديمة لكيفية التخطيط لرحلة إلى القمر.

قام المهندس الروماني دورو توديريسيو بفحص المخطوطة لأول مرة في عام 1963 ، وسرعان ما اكتشف أن الثلث الأخير من المخطوطة قد كتبه كونراد هاس ، الذي كانت أفكاره قريبة إلى حد ما مما عرضه العصر الحديث. 

الوثيقة

على الرغم من التفاصيل المحدودة حول حياة هاس ، يبدو أنه كان العقل المدبر وراء تصميمات قوية وواضحة لسفن القضاء. 

من المحتمل أن يكون الحرس الإمبراطوري الترانسلفاني السابق قد كتب المخطوطة بين عامي 1529 و 1569.

 يتحدث عمل هاس عن الصواريخ والمثبتات ومحركات الوقود التي كانت تتجاوز التطور التكنولوجي في ذلك الوقت.

وثائق رومانية السفن الفضائية صاروخ فضائي القمر

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