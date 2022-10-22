أول سيارة طيران بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني تحلق فوق بريطانيا قريباً

من المقرر أن تحلق "أول سيارة طائرة حقيقية في العالم" بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني في سماء بريطانيا قريباً.

تقول الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها إن سيارتهم هي الوحيدة التي يمكنها الطياران في السماء.

تستخدم البنية التحتية الحضرية الحالية للقيادة ومواقف السيارات للتنقل ، لكن شركة ألف تأمل أن تتمكن من السفر على الطرق السريعة في المستقبل.

موصفات السيارة

وتخطط الشركة لإجراء عمليات التسليم الأولى للطراز A في عام 2025 بعد أن فتحوا البيع المسبق يوم الأربعاء (19 أكتوبر).

سيارة طائرة

يوصف الطراز "أ" بأنه "حل لمشاكل الازدحام الحديث" ، ويبلغ مداه 200 ميل على الأرض ومدى 110 أميال عند الطيران.

وقال جيم دوخوفني ، الرئيس التنفيذي لشركة ألف: "نموذج ألف هو حل حديث لاحتياجات النقل الحضري والريفي في القرن الحادي والعشرين لأنه أسرع وسيلة نقل وأكثرها ملاءمة على الإطلاق من نقطة الأصل إلى الوجهة النهائية.

واضاف "من خلال تمكين المستهلكين من اختيار وضع القيادة أو الطيران ، تتيح سيارة ألف الطائرة المسار الأمثل اعتمادًا على ظروف الطريق والطقس والبنية التحتية."