عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول سيارة طيران بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني تحلق فوق بريطانيا قريباً

سيارة طائرة
سيارة طائرة

من المقرر أن تحلق "أول سيارة طائرة حقيقية في العالم" بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني في سماء بريطانيا قريباً.

 تقول الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها إن سيارتهم هي الوحيدة التي يمكنها  الطياران في السماء.

تستخدم البنية التحتية الحضرية الحالية للقيادة ومواقف السيارات للتنقل ، لكن شركة ألف تأمل أن تتمكن من السفر على الطرق السريعة في المستقبل. 

موصفات السيارة

وتخطط الشركة لإجراء عمليات التسليم الأولى للطراز A في عام 2025 بعد أن فتحوا البيع المسبق يوم الأربعاء (19 أكتوبر).

سيارة طائرة

يوصف الطراز "أ" بأنه "حل لمشاكل الازدحام الحديث" ، ويبلغ مداه 200 ميل على الأرض ومدى 110 أميال عند الطيران.

 وقال جيم دوخوفني ، الرئيس التنفيذي لشركة ألف: "نموذج ألف هو حل حديث لاحتياجات النقل الحضري والريفي في القرن الحادي والعشرين لأنه أسرع وسيلة نقل وأكثرها ملاءمة على الإطلاق من نقطة الأصل إلى الوجهة النهائية. 

واضاف "من خلال تمكين المستهلكين من اختيار وضع القيادة أو الطيران ، تتيح سيارة ألف الطائرة المسار الأمثل اعتمادًا على ظروف الطريق والطقس والبنية التحتية."

سيارة طائرة بريطانيا كاليفورنيا السيارات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

دي أسرار | رد صادم من الطبيب المعالج لـ شيرين عن حالتها ..فيديو

موضوعات متعلقة

بسبب المخدرات.. أمريكية تتسبب في موت طفلها غرقاً

عجوز مشلول ينقذ حفيده من أنياب دب متوحش بولاية أمريكية

بدون عضو ذكري | ولادة طبية نادرة لطفل إيراني .. قصة مؤلمة

أغنى شاب بمصر: شربت كوب كابتشينو بالذهب بقيمة 35 ألف جنيه

5 طرق تمكن دول العالم من التكيف مع أزمة المناخ

التغير المناخي يهدد كندا بمخاطر بيئية خلال الشتاء القادم

التغيرات المناخية تتسبب في هجرة 100 نوع من الأسماك البحرية بالهند

القصة الكاملة لاختطاف سائحة واحتجازها بقفص كلاب 20 يومًا بالفلبين | صور

ترشيحاتنا

أسهم بورصة أوروبا تواصل خسائرها الفادحة

بذور البابايا تقى من 5 أمراض خطيرة.. شاهد ماذا يحدث لجسمك

خلال 4 شهور | التضامن الاجتماعي تتعامل مع 1276 بلاغا.. القاهرة تصدرت المرتبة الأولى .. ونيفين القباج توجه بسرعة إنقاذ المشردين والحالات الإنسانية

تعرف على تاريخ ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى في أبوسمبل

تصوير جوي لأعمال محطة العاصمة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

رغم مخاوف رفع الفائدة.. أسهم بورصة أمريكا تحقق أفضل أسبوع لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ