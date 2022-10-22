بعد إصابته..طارق حامد يوجه رسالة إلى الونش

نشر اللاعب طارق حامد صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة برفقة اللاعب محمود الونش ،وعلق :"ألف سلامة عليك يا حبيبي".

كشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عن إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية عقب بعد الفحوصات التي خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة .

وأكدت إدارة الكرة أن " الونش" يحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر .

وكان الونش تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز وتم استبداله على إثرها.