الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى لتعزيز الصدارة عبر بوابة إشبيلية

مباريات السبت

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو “معقل النادي الملكي”، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ويدخل فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على برشلونة 3-1، الأحد الماضي، ثم الانتصار على إلتشيه بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نقاط المباراة الثلاث أمام إشبيلية، لتعزيز صدارة الدوري الإسباني.

ويستعيد ريال مدريد، حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الفائز حديثاً بجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم 2022، بعد تعافيه من الإصابة، كما يتواجد كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول “الأحد الماضي”، ضمن قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إشبيلية:" نلعب ضد فريق يقوم بعمل جيد ويحاول الخروج من موقف صعب".

أضاف أنشيلوتي:" "لا نشعر بأننا فريق لا يقهر، في تاريخ كرة القدم لم يكن هناك فريق لا يقهر، يمكن لأي فريق أن يهزمك بجودة أكثر أو أقل، لأن كرة القدم هي التزام وموقف، وهناك أشياء كثيرة يمكنها ان تحدد نتيجة المباراة، نحن نعمل بشكل جيد في الوقت الحالي ونريد الاستمرار على هذا النحو، ستأتي لحظات صعبة وعلينا ان نكون مستعدين".

يذكر أن آخر مباراة جمعت ريال مدريد وأشبيلية كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإسباني، الموسم الماضي، وفاز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية:

يتربع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، ويأتي خلفه برشلونة في المركز الثاني بـ 25 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.

