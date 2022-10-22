شيرى عادل: اتخضيت لما عادل إمام طلبني فى فيلم حسن ومرقص

حلت الفنانة شيرى عادل ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، وتحدثت عن كواليس مشاركتها فى فيلم “حسن ومرقص”، وتفاصيل تعرضها لموقف محرج.



شيري عادل تروى تفاصيل تعرضها لموقف محرج فى سلوفينيا

روت الفنانة شيري عادل، تفاصيل حدثت معها في سلوفينيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بسبب حبها لتناول الطعام.

وقالت شيري عادل: "كنت قاعدة في الفندق في سلوفينيا وكنت جعانة بليل ومكنش فيه أكل، وطلبت العاملين بالفندق وقالولي مفيش أكل بالليل، وطلبت دليفري لقيت المطاعم قافلة برده، وبعد كده نزلت بشنطة هدومي وقعدت على باب الفندق وحجزت طيارة على مصر".

وشعرت شيري عادل بالحرج والكسوف أثناء حديثها عن حبها لتناول الطعام قائلة: “أنا اتكسفت واتوترت أوي”، وتابعت ضاحكة: "كنت باخد معايا طبيخ المدرسة، رز وملوخية وفراخ".

شيري عادل عن دورها في "حسن ومرقص": كنت مخضوضة لما الزعيم طلبني| فيديو

تحدثت الفنانة شيري عادل، عن مشاركتها مع الزعيم عادل إمام في فيلم "حسن ومرقص"، قائلة: "كنت مخضوضة أول ما سمعت إنه طلبني".

وأضافت الفنانة شيري عادل: "لما اختارني في الفيلم وطلبوني للمقابلة قعدت متكلمتش ولا كلمة وكنت قاعدة بتفرج عليهم بس"، متابعة: "اتعلمت من الفنان عادل إمام كثيرا وقعدته حلوة أوي متبقاش عاوز تقوم ولا تصور غير أنك عاوز تقعد معاه بس كده".

شيري عادل: الأجانب لما بيعرفوا إني مثلت مع عمر الشريف مش بيصدقوا.. فيديو

قالت الفنانة شيري عادل، إن الفنان عمر الشريف شخصية عظيمة، متابعة: "لما الأجانب بيعرفوا إن أنا مثلت مع عمر الشريف مش بيصدقوا".

وأضافت الفنانة شيري عادل: "عمر الشريف شخصية لذيذة جدا، وكان بيحب السوشي جدا، وكان بيحكي لي حكايات كثيرة منها كواليس الأفلام".

بحب أفلام الأبيض والأسود.. شيري عادل: عايزة أعمل برنامج رومانسي عن الحب

أكدت الفنانة شيري عادل، أنها تحب الرومانسية بشكل كبير، مضيفة: "أنا بحب أشوف أفلام أبيض وأسود، وده العالم اللي بهرب فيه من أي حاجة".

وقالت شيري عادل، في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون": "معظم أفلام الأبيض والأسود رومانسية، وأنا بحب نادية لطفي وفاتن حمامة وسعاد حسني وشادية".



وتابعت شيري عادل: "أنا عايزة أعمل برنامج رومانسي يتحدث عن الحب، وكان نفسي نتحدث عن أشياء كثيرة لها علاقة بالرومانسية والحب بين أي اتنين".

وأضافت: "كنت عايزة أطلع دكتورة قلب لكن والدي نصحني بعدم دخول مجال الطب، وكذلك الأمر مع أمي".

وأوضحت: “في بداية مشوار التمثيل والدي مكتنش حابب فكرة التمثيل، لكن مع بداية رؤية الأعمال الفنية الخاصة بي شجعني بشكل كبير”.