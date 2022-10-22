إصابة 5 مواطنين فى بورسعيد بينهم 4 حوادث دراجات بخارية

أصيب 5 مواطنين فى حوادث متفرقة بمحافظة بورسعيد بينهم 4 أصيبوا فى انقلاب دراجات بخارية واخر اعتدى عليه آخرين ونقلوا على إثر إصاباتهم إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل لتلقي الإسعافات و العلاج اللازم .

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي اخطارات من مستشفيات السلام و 30يونيو تفيد استقبالهم 5 مصابين فى حوادث انقلاب دراجات بخارية و اعتداء من آخرين



تم على الفور تكليف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد بسرعة الوقوف على أسباب الحوادث وضبط الجناه فى واقعة الاعتداء والعرض على نيابة بورسعيد العامة

هذا ودلت المعلومات وصول مصابين إلى مستشفي سلام بورسعيد الدولى نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين أمام المينا الجافة طريق بورسعيد الإسماعيلية وتبين أن المصاب الأول يدعى محمد ماهر محمد ١٩سنة ويعانى من كدمات وسحجات بالجسم والمصاب الثانى يدعى فتحى محمد عطية ١٨سنة ويعانى من كدمات وسحجات بالجسم

كما دلت المعلومات عن استقبال مستشفى ٣٠يوليو اتنين مصابين نتيجة حادث إنقلاب دراجة بخارية على طريق بحر البقر احدهم يدعى محمد جمال عثمان سعد العشرى ٥٥سنة جرح بالرأس واشتباه نزيف بالبطنو الاخر يدعى محمد إبراهيم محمد أبو الفتوح ٧٢سنة خدوش وسحجات بالجسم

وكشفت المعلومات عن استقبال مستشفى السلام المصاب أحمد محمد محسن حسن السيد ١٩سنة يعمل دليفرى بادعاء إعتداء من آخرين بمنطقة الصيادين وتبين وجود جرح قطعى بالصدر وجرح قطعى بالفخذ الأيسر وجرح قطعى بالعضد الأيسر

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى ضبط الجناه و العرض على نيابة بورسعيد العامة لاتخاذ إجراءاتها

