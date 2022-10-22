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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المستثمرون العقاريون: مطالب التصدير ومستحقات المقاولين والتمويل ملفات ننتظرها على أجندة المؤتمر الاقتصادي

صدى البلد

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وستنطلق فعالياته غدا الاحد يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

 

وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى انه فيما يتعلق بقطاع العقارات فقد تم تخصيص جلسة عن الثروة العقارية و سبل تطوير مساهمة القطاع الخاص وهذا يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع العقاري وإزالة جميع التحديات التي تواجهه كما أن تدرك أيضا الاهمية الكبري لهذا القطاع الهام .

وحول رؤيته للموضوعات التي ينتظر مناقشتها في هذه الجلسة أشار داكر عبد اللاه الى ضرورة التركيز على وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالاسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة وكذلك تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية الاجانب وانشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها واسعارها وطرق السداد تكون هذه المنصة الالكترونية تحت مظلة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا .

ودعا داكر أيضا إلى سرعة صرف مستحقات ومستخلصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة توفيرا للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها ويمكن للبنوك ان تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات .

واقترح ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج أكبر في بيع العقارات .

  ولفت داكر إلى أهمية إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية حتى يتم من خلاله وضع السياسات والاطر العامة للسوق العقاري على أن يتبع رئيس الحكومة .
 

قطاع العقارات القطاع العقاري اسكان الإقتصاد المصرى اتحاد الغرف التجارية المنصة الالكترونية وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية

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