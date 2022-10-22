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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، المستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية،  وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد. 

  حيث رحب محافظ بورسعيد بالمستشار،  مثنيا على جهود رجال القضاء المصري في تفعيل القانون ونشر العدالة في المجتمع،  والدور الهام لرجال المحكمة الاقتصادية في مناقشة كافة الدعاوى الاقتصادية و  خدمة مدن القناة الثلاثة بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء.

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية،  عددا من أوجه التنمية والتطوير التي شهدتها بورسعيد،  انطلاقا من خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.

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ومن جانبه،  وجه المستشار حسام فاروق رئيس المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية،  الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة و الاستقبال،  مشيدا بما تحقق في محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي،  كان ثمار جهود متواصلة لكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  متمنيا للمحافظة استمرار التنمية والتطوير على كافة الأصعدة.

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