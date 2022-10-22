الأهلي يقدم الإسباني ديفيد ديفيز في مؤتمر صحفي .. اليوم

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة لتقديم الإسباني « ديفيد ديفيز» المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

واعتمد مجلس إدارة النادي التعاقد مع الإسباني «ديفيز» مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد «رجال» لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويمتلك « ديفيد ديفيز» مسيرة مميزة كلاعب، في عالم كرة اليد وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا ٣ مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة ٢٠٠٥.

وخلال مسيرته التدريبية عمل «ديفيز» في أندية ومنتخبات عدة، وسبق له قيادة نادي Vardar ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله علي لقب أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا ٢٠٢٢، إلى جانب الفوز بلقب كأس المجر.

و يبدأ «ديفيز» - ومعه مساعده «فينيو لوسرت» - مهمته بشكل رسمي عقب نهاية مشاركة «رجال يد الأهلي» في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية وتنتهي بعد غدٍ الاثنين 24 أكتوبر.