عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقدم الإسباني ديفيد ديفيز في مؤتمر صحفي .. اليوم

صدى البلد

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة لتقديم الإسباني « ديفيد ديفيز» المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

واعتمد مجلس إدارة  النادي التعاقد مع الإسباني «ديفيز» مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد «رجال» لمدة 3 سنوات مقبلة.
ويمتلك « ديفيد ديفيز»  مسيرة مميزة كلاعب، في عالم كرة اليد  وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا ٣ مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة ٢٠٠٥.
وخلال مسيرته التدريبية عمل «ديفيز» في أندية ومنتخبات عدة، وسبق له قيادة نادي Vardar ومنتخب روسيا ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله علي لقب أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا ٢٠٢٢، إلى جانب الفوز بلقب كأس المجر.

و يبدأ «ديفيز» - ومعه مساعده «فينيو لوسرت» - مهمته بشكل رسمي عقب نهاية مشاركة «رجال يد الأهلي» في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام  حاليا في المملكة العربية السعودية وتنتهي بعد غدٍ الاثنين 24 أكتوبر.

 

النادي الأهلي ديفيد ديفيز مقر النادي بالجزيرة مجلس إدارة النادي بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

40 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

ستاندرد أند بورز تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية بمشاركة القطاع الخاص

ترشيحاتنا

«مفتوح للشعب».. إطلاق موقع إلكتروني لمشاركة المواطنين بـ المؤتمر الاقتصادي |تفاصيل

أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي

5 عبادات لها أجر قيام الليل.. يرفع الداء ويجيب الدعاء

المغرب تكسر جمود الأزمة.. إتفاق ليبي جديد على توحيد السلطة التنفيذية |التفاصيل

مجلس الوزراء ينفي تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

في اليوم العالمي للتأتأة.. أعراض وأسباب صادمة| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة

زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

الرجالة مالهاش لازمة.. فتاة تحتفل بعيد ميلادها بفستان زفاف بدون عريس

خلافي معاها علشان المخدرات.. أبرز تصريحات حسام حبيب عن زواجه بـ شيرين

موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ