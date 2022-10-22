رجال يد الأهلي يواجه ماجديبورج الألماني في نصف نهائي السوبر جلوب.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يلتقي مع نظيره فريق ماجديبورج الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء، ويسعى «رجال يد الأهلي» إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان «رجال يد الأهلي» قد تأهل إلى الدور نصف النهائي في السوبر جلوب بعد تغلبه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة ٢٩-٢٨.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.