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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول أربع منتخبات استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

وصلت إلى القاهرة بعثات أربع منتخبات استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والمقرر انطلاقها يوم 27 أكتوبر الجاري، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ووصل صباح اليوم كل من "منتخب غانا، منتخب المغرب، منتخب أنجولا، ومنتخب ساحل العاج".
ومن المقرر وصول اليوم أيضا منتخبات والسلفادور وكازاخستان وغانا وكوبا وأمريكا وكينيا.

وكان مسئولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، قد وصلوا القاهرة امس لحضور منافسات البطولة، كما قاموا بجولة تفقدية لصالة الدكتور حسن مصطفي المستضيفة للبطولة للوقوف على اخر استعدادات الصالة لاستضافة البطولة.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات الدولية.

وتعد البطولة إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، ويشارك في البطولة 25 دولة من مختلف دول العالم.

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