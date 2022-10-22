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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرموش يشارك في تعادل فولفسبورج أمام باير ليفركوزن 2-2 في الدوري الألماني

فولفسبورج
فولفسبورج

تعادل فريق فولفسبورج والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمر مرموش، أمام باير ليفركوزن بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الألماني.

الفرنسي موسى ديابي أهدر فرصة التسجيل مبكرًا لـ باير ليفركوزن في الدقيقة العاشرة بإضاعته لركلة جزاء، لكنه عاد ليُصلح خطأه بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 17.

وسجل روبرت أندريش لاعب باير ليفركوزن، الهدف الأول لـ فولفسبورج في الدقيقة 28 بالخطأ في شباك فريقه لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وسجل أرنولد الهدف الثاني لـ فولفسبورج في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل فريمبونج هدف التعادل لـ باير ليفركوزن في الدقيقة 76، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وشارك عمر مرموش في مباراة اليوم كأساسي مع فريقه فولفسبورج قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولفسبورج للنقطة 11 في المركز الثالث عشر، ورصيد باير ليفركوزن لـ 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

فولفسبورج باير ليفركوزن عمر مرموش مرموش الدوري الألماني

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