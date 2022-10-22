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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لملاقاة تشيلسي في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز 

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - ماركوس راشفورد.

وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة مانشستر يونايتد لمباراة اليوم بعد رفضه المشاركة كبديل في مباراة الفريق الماضية أمام توتنهام هوتسبير، ومغادرته ملعب المباراة.

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

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