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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يتأخر أمام ماجديبورج فى الشوط الأول بنصف نهائى مونديال اليد للأندية

صدى البلد

تأخر الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أمام ماجديبورج الألماني في الشوط الأول بنتيجة 18-17 بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وكان «رجال يد الأهلي» قد تأهل إلى الدور نصف النهائي في السوبر جلوب بعد تغلبه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة ٢٩-٢٨.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.

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