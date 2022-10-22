الأعلى للجامعات يوجه بزيادة ورش العمل والندوات لتوعية الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية.. وتأكيدات بضرورة تثقيف الدارسين بقضايا العصر

رئيس جامعة حلوان: المحافظة على البيئة أمر يحرص عليه جميع الأديان

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: يجب توعية الطلاب بالتحديات المستقبلية خاصة التغيرات المناخية

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: قدمنا مشروع علمي يساهم فى تقليل نسبة الإنبعاثات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وجه الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستمرار الجامعات في عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل والفعاليات التى تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية الذي يمثل تحديًا لمختلف دول العالم.

واضاف انه يجب تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية، كما استعرض المجلس تقريراً عرضه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فاعليات مؤتمر المناخ COP 27 الذي يُقام خلال نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن قضية التغيرات المناخية هي القضية الراهنة التي تشغل العالم ولابد أن يكون هناك وعي عالمي وأن نوعي طلابنا بها، وأن جميع الاديان السماوية حثت على المحافظة على البيئة وانه يجب زيادة الوعي في البيت والمدرسة والجامعة بأهمية المحافظة عليها.

وأكد الدكتور قنديل لصدي البلد، أنه يجب تفعيل دور الجامعات من خلال الأبحاث العلمية حتي نستطيع ونتمكن من إيجاد حلول علمية للحد من اثر التغيرات المناخية التي جاءت نظرا لما حدث من تلوث كبير وتغيرات في البيئة المحيطة، و أن التعليم يعد أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ.

واشار رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حرصت علي عقد ندوات ودورات علمية وتوعية للبحث في قضية التغيرات المناخية وتوعية الطلاب بها.

ومن جانبه قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة قد عقدت ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP 27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وفي إطار حرص الدولة المصرية على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

وأكد الدكتور عربي لصدى البلد، أنه أن الجامعة حريصة علي دعم الدولة للقيام بدورها القيادى فى التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخي، لافتا إلى أن عقد مثل هذه الفعاليات يرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والجيل الرابع للتعليم من خلال اعتماد محور الابتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمبتكرين.

وأضاف ان الجامعة حريصة على بناء شخصية عصرية للخريج يكون لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا لمواكبة التحديات المستقبلية للاستدامة البيئية ونقص مصادر الطاقة غير المُتجددة والشح المائي، وتلبي التطلعات المستهدفة للطاقة النظيفة ومصادرها المتجددة، ومواكبة المتطلبات الفنية للتوافق البيئي مع القوانين البيئية المصرية والدولية ومتطلبات حماية البيئة ومواردها ودعم التنمية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن تنظيم الجامعة لهذه الفعاليات يرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية الرابعة والجيل الرابع للتعليم، من خلال الاعتماد على محور الابتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمُبتكرين.

واكمل ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية المصرية بمكافحة أثر التغيرات المناخية والتكيف، وتعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ مع الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

بينما قال الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة مهتمة بقضية التغيرات المناخية، وأنه كان قد فاز مشروع علمى مقدم من إحدى فرق العمل المشاركة بمبادرة رواد المناخ بالمركز القومى للبحوث وذلك للتأهل للمشاركة فى مؤتمر COP 27 والمقرر عقده فى نوفمبر ٢٠٢٢.

وكشف الديب أن المشروع يضم تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الإصطناعي ويساهم فى تقليل نسبة الإنبعاثات والحفاظ على البيئة المائية مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مواجهة التغير المناخى.

قام بإعداد المشروع فريق عمل مكون من المهندسة شيرين الفيومى المدرس المساعد ببرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة كمنسق للمشروع، والمهندسة سارة هلال المعيدة ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بالجامعة.

جدير بالذكر أن عدد من فرق العمل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة شارك على مدار ما يقرب من ستة أشهر بعدد من المشاريع العلمية بمبادرة رواد المناخ.

