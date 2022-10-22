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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة سلامة الغذاء: منظومة متكاملة لتداول المنتجات المحلية والمستوردة للحفاظ على صحة المواطن

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

شارك الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في فعاليات المؤتمر الطبي الكبير ( صحة المصريين ... في الجمهورية الجديدة ) والذي أقيم بمناسبة تدشين الإصدار الثالث من كتاب الجمهورية الوثائقي الجديد تحت عنوان ( صحة المصريين في الجمهورية الجديدة – المبادرات الرئاسية - حدوتة مصرية )، والذي يرصد إنجازات الصحة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية - ، والذي عقد بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد معيط – وزير المالية ، و اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد ، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير موقع الجمهورية أون لاين وجريدة المساء، والدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الطبية وكبار أساتذة وخبراء الطب في مصر ورؤساء شركات الأدوية  . 

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وفي بداية كلمته أكد د. طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، حرص الدولة خلال المرحلة الحالية  على تفعيل دور الهيئة لإدارة منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً وبما يسهم فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث تتولى الهيئة منفردة سلطة الرقابة على كافة مراحل تصنيع وتداول الغذاء في السوق المصري


وأشار الهوبي إلى سعي الهيئة لمتابعة توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الوطنية والتشريعات العالمية فى جميع مراحل عمليات تصنيع وتداول الغذاء في مصرمن خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.
واستطرد، أن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء كما كانت من أوائل الدول التى انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وهيئة الكودكس العالمية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الأمراض المنقولة بالغذاء واحدة من أكثر مشاكل الصحة العامة شيوعاً في الحياة اليومية ، وقد تحدث المخاطر المسببة للأمراض في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية  بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى  المائدة .
وأشار إلى أن تناول الأغذية غير الآمنة الملوثة بالبكتيريا المرضية ، أو التي أُعدت بشكل غير سليم  ، أو تم ريها بمياه ملوثة ، قد تؤدي إلى مجموعة من الأمراض المعدية المسببة للتسمم الغذائي مما يؤثر على صحة المواطن المصري.
واختتم د. طارق الهوبي كلمته بأن الحكومة المصرية تدرك أهمية تطبيق منظومة سلامة الغذاء وآثارها الإيجابية على صحة المواطنين ورواج السياحة وازدها الاقتصاد بزيادة معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.  
وقد تم على هامش المؤتمر تكريم الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – على جهود الهيئة الملموسة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري.

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