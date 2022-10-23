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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزيرة الثقافة ورئيس الجامعة الأمريكية يفتتحان معرض لتخليد ذكرى الفنانة جاذبية سري.. اليوم

الفنانة المصرية العالمية
الفنانة المصرية العالمية جاذبية سري

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع وزارة الثقافة، اليوم، معرضا فنيا لتخليد ذكرى الفنانة المصرية العالمية جاذبية سري التي كانت عضواً في هيئة التدريس بالجامعة، ويفتتح المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بحضور الدكتور أحمد دلَال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ولفيف من الوزراء والسفراء إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والفنانين والنقاد، وذلك في السابعة مساء الأحد بمجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشة فهمي).

ويقام المعرض في مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك ويتضمن مجموعة اللوحات الخاصة التي تقتنيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الثقافة والتي تعتبر المجموعتين الأكبر لجاذبية سري والأكثر خصوصية في حياتها الفنية التي تمتد على مدى سبعين عامًا، يضم المعرض أيضاً باقة منتقاة من المقتنيات الخاصة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءًا من يوم الأحد، 23 أكتوبر، 2022؛ الساعة 8:00 مساءً، حتى 23 ديسمبر، 2022؛ من 9:00 صباحًا إلى 9:00 مساء ما عدا الجمعة.

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وأقامت سري، على مدار مشوارها الفني، 68 معرضا فرديا لأعمالها في مصر والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية كما تم عرض أعمال لها في مزاد دار كريستيز، دار مزادات الفن الشهيرة في دبي بالإضافة إلى ذلك، تم عرض العديد من أعمال سري الفنية في مؤسسات بارزة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المتحف الوطني لفنون المرأة في واشنطن، ومعهد العالم العربي في باريس. سري أيضا هي أول فنانة مصرية تعرض أعمالها في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحرص على رعاية فن جاذبية سري التي عهدت إلى الجامعة بمجموعة من أفضل لوحاتها المتميزة على عدة مراحل. فبدءً من منتصف السبعينات من القرن الماضي تبرعت سري للجامعة بجدارية طولها 10 أمتار تحمل عنوان "الحياة على ضفاف النيل،" كما تبرعت عام 2008 بمجموعة أخرى من لوحاتها المكونة من 16 لوحة تمثل الحقب الزمنية المختلفة في مشوارها الفني وتبرز مساهمتها في حركة الفن المعاصر في مصر وسيتم عرض معظم هذه اللوحات في المعرض احياءً لذكراها.

وقالت وزيرة الثقافة: "لا يرحل المبدع بل يتردد أسمه دائماً من خلال أعماله الحية، وإبداعاته التي تخلد أسمه بين كافة الحضور .. إنها جاذبية سري التي تركت بصمة واضحة في مجال الفن التشكيلي، ورحلت عن عالمنا وريشتها مازالت تنبض بالإبداع .. استطاعت أن تقدم رؤية فنية فريدة، تجسد في أعمالها البيئة المصرية الأصيلة وتؤرخ لها، فعكست بريشتها الكثير من الأحداث العظيمة التي مرت بمصر .. مزجت جاذبية سري في فنها بين الإبداع والأصالة التي استمدتها من البيئة المصرية، مزجاً عكس الشخصية المصرية الحقيقية، فكانت لوحاتها معبرة تعبيراً صادقاً عن حميمية ودفء مصر بكل عناصرها، وأجادت استخدام الاساليب المستحدثة من الفن التشكيلي ليتميز أدائها بالتفرد في الشكل والمحتوى لتمنح نفسها موضعاً بارزاً في ذاكرة مصر الفنية والثقافية".

الجامعة الامريكية بالقاهرة وزارة الثقافة الفنانة المصرية العالمية جاذبية سري جاذبية سري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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