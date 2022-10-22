الملك تشارلز يبيع لوحات رسمها منذ 21 سنة| موهبة لن تصدقها

بينما يمارس الملك تشارلز الثالث دوره الجديد في المملكة المتحدة، تستعد دار المزادات بونهامز لبيع عمل فني أصلي من لوحاته عن إدنبرة.

وهذه المرة من الممكن تعريف تشارلز بالملك الفنان، خاصة أنها ستكون المرة الأولى التي تُعرض فيها لوحة لملك حاكم للبيع في مزاد.

Painting by King Charles III - Wensleydale (1990)Art Brokerage

مزاد للوحات الملك تشارلز

ووفقا لموقع “يورو نيوز” قال تقرير، إن لوحة الملك تشارلز الثالث بيعت في مزاد بنحو عشرة أضعاف ثمنها الأصلي، وذكرت شبكة سي إن إن أن اللوحة، التي كانت مطبوعة من الأصل، هي واحدة من 100 لوحة لقلعة بالمورال وكانت جزءًا من مزاد بونهامز "المنزل الاسكتلندي".

وقال هاميش ويلسون كبير المقيمين في بونهامز: "في الفترة التي قضيتها كمزاد لم أر قط هذا العدد الكبير من أسعار العمولة التي قدمت قبل المزاد".

The print, numbered 18 out of 100 - a watercolour of Balmoral – was painted in 2001.AP

وأضاف "أعتقد أن هذا يتحدث عن العمل نفسه"، وتم بيع اللوحة مقابل 5737.50 جنيه إسترليني أي حوالي (6500 دولار) بما في ذلك رسوم المزاد ، في حين قدرت قيمتها بـ 600 جنيه إسترليني (675 دولارًا).

وعُرض العمل الفني الذي رسمه الأمير تشارلز في ذلك الوقت للبيع الخميس، وبدأ الملك تشارلز الثالث الرسم في السبعينيات ، وقال إن الرسم ينقله إلى بُعد آخر.

وتعد هذه المطبوعة رقم 18 من 100 لوحة مائية في بالمورال، المقر الخاص للملكة ، وقد رُسِمت في عام 2001، وكل عمل مطبوع يحمل توقيع الملك تشارلز الأصلي وشهادة أصلية.

Painting by King Charles III - View in South of France (2002)Art Brokerage

وكان من المتوقع أن تحطم هذه المطبوعة الرقم القياسي الأخير للمزاد للملك الآن ، والذي تم تحديده عند 1700 جنيه إسترليني.

لكن هذه ليست أول أعماله التي يبيعها بونهامز بالمزاد العلني ، ومنذ أن أصبح الأمير ملكًا ، ازداد الاهتمام بأعماله بشكل كبير.