أنهى حياته بسبب تسرب مياه الصرف.. القصة الكاملة لمقتل شقيقين على يد جارهما بالخانكة

محمود علي محمود ، وشقيقه " أحمد " من منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية لم يتوقعا أن حياتهما سوف تنتهى فى لحظة وعلى يد جارهما الذى جمعتهما العشرة الطويلة والجيرة لسنوات عديدة، بسبب مشكلة الصرف الصحى.

المتهمون أطقلوا الرصاص على المجنى عليهما

وفوجئ المجنى عليهما أثناء قيامهما بتعلية منزلهما بسبب تسرب مياه الصرف الصحى من الشارع بجارهما المتهم يطلق الأعيرة النارية عليهما فأرداهما قتيلين فى الحال كما لقى طفل مصرعه أيضا تصادف مروره بمكان الواقعة.

ضبط الجناة وإحالتهما الى محكمة الجنايات

وعلى الفور تم ضبط المتهمين وتم حبسهم واحالتهم الى محكمة الجنايات التى قضت بإحالة أوراقهم الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

الأسرة تروى تفاصيل الواقعة

من ناحية اخرى سادت حالة من الفرح بين أسرة المجنى عليهما موجهين الشكر والتحية لقضاء مصر العادل وقال علي محمود عفيفي والد المجنى عليهما إن قرار إحالة المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما جراء جريمتهم أثلج قلبه قائلا: "الحمد لله قضاء مصر عادل، وربنا رجع حق أولادي".

وأشار والد المجني عليها إلى أن نجله الأكبر ترك 4 من الأبناء "بنتان وولدان"، في عمر الزهور، كما أنه راح ضحية الغدر على يد المتهمين ، مشيرا الى وجود خلافات بين أبنائه المجني عليهما (محمود، أحمد)، وبين المتهمين بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من مسكن المتهمين إلى مسكنه وبسبب ذلك أحضر بعض العمال لإجراء تعلية على باب منزله الا أنه فوجئ بالمتهمين الأول والثاني أحضروا الأسلحة النارية، وأفتعلوا مشادة كلامية معه وأطلق الأول الأعيرة النارية من البندقية الألية حوزته بالهواء وصوب المجني عليهم فأحدث أصابتهم التي أودت بحياتهم قاصداً إزهاق روحهم، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش.

إحالة أوراق المتهمين الى فضيلة المفتى

وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بإحالة أوراق نجار وسائق توك توك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل شقيقين وطفل، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18601 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم "صابر عبد الله محمد عفيفي، 45 سنة، نجار - ومقيم الخانكة، و"محمد أبو اليزيد زيدان محمد، 28 سنة، سائق توك توك، ومقيم ميت العطار مركز بنها، قتلا الطفل المجني عليه (سيف هاني سمير توفيق)، تصادف وجوده في الشارع، والمجني عليهما محمود علي محمود عفيفي، أحمد علي محمود عفيفي، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري "بندقية آلية"، فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهراً السلاح الناري، للشد من أزر الأول - قاصدين قتلا - وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول سلاح ناري (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين محل الوصف السابق، وأحرز الثاني وحاز الأول بواسطة الثاني سلاح ناري (بندقية خرطوش) بغير ترخيص.

وبإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت إلى وجود خلافات فيما بين المتهمين وبين الشاهد الأول ونجليه المجنى عليهما محمود ، أحمد على محمود عفيفي، بسبب تسرب مياه صرف من مسكن المتهمين إلى مسكن المجني عليهم وسبق وأن حدثت بينهما مشاجرة قام على أثرها المجني عليهما بالتعدي على المتهم الأول بالضرب مما أوغر الغضب في صدره والمتهم الثاني فكادا للمجني عليهما كيدا وحضرا الأسلحة النارية وتحينا الفرصة لافتعال المشاجرة معهما ،وذلك عندما أحضر الشاهد الأول والمجني عليهما عمال لتعلية مدخل المنزل خرج عليهم المتهمان الأول والثاني وافتعلوا مشاجرة تطورت بأطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية من بندقية آلية صوب المجني عليهم فأحدث أصابتهم جميعا والتي أودت بحياتهم.

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