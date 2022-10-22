عصر الدماء .. أحمد موسى يعرض أخطر تسجيل صوتي يفضح الإخوان ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا لإرهابي إخواني هارب يتحدث عن السبب الحقيقي وراء دعوات الفوضى.

وقال الإرهابي أبو إسلام في التسجيل الصوتي:" هدفنا إقامة الخلافة وليس الهدف مصر والهدف أستاذية العالم وبعد نجاحنا سيبدأ عصر الدماء".

وتابع الإرهابي أبو إسلام:" خرجنا وتحدثنا ليس من أجل مصر، ولم ينته الدور وما نفعل تمهيد كي نقوم بدورنا في المستقبل ".



وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" ده اخطر تسجيل صوتي للإرهابي أبو اسلام وهو يتحدث عن السبب وراء تنظيم دعوات التخريب ".

وقال الإعلامي أحمد موسى، :" هدف جماعة الإخوان الإرهابية أستاذية العالم ولا ينظرون إلى مصلحة مصر مطلقا ".

