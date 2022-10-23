استشارى طرق: لا توجد مشكلة فى المعايير الهندسية لكوبرى سميرة موسى

أكد الدكتور حسن عبدالظاهر استاذ هندسة الطرق والكبارى، أنه لا توجد أى مشكلة فى كوبرى سميرة موسى.

وقال عبدالظاهر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن التصميم الهندسى ومعايير الامان لكوبرى سميرة موسى منضبطة تماما وذلك على مسؤوليته الشخصية.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والكبارى، إلى أن سبب ارتفاع الكوبرى هو مرور المونوريل من اسفله.

وعن سبب مرور المونوريل من أسفل الكوبرى أشار إلى أن السبب هو اختلاف المعايير الهندسية لكليهما.

وتداول بعض المشككين في مؤسسات الدولة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لكوبري الدكتورة سميرة موسى بالتجمع الخامس تبدو أن الكوبري مرتفع ارتفاع بالغ لا يمكن الصعود عليه.