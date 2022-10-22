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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية مصطفى تكشف عن سر لجمهورها خلال حفل الموسيقى العربية

نادية مصطفى
نادية مصطفى

كشفت المطربة نادية مصطفى عن سر خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الواحد والثلاثين والمقام على مسرح النافورة.

وقالت:" انا كنت أجهز أغنية لفايزة أحمد ولكن وجدت انها قدمت بحفل الأمس، فاضطريت أن أقدم أغنية أخرى اليوم دون تحضير".

وتقدم نادية مصطفى عددا من الأغاني الشهيرة منها لولا الملامة، حلم، ياساعة بالوقت أجري، سلة واحدة، اتفضل قولها انت، الصلح خير، يحلها الحلال، انا قلبي ليك ميال، جاى في ايه، وتختتم بسلامات.

تستمر فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام في الثامنة مساء الاثنين ٢٤  أكتوبر على مسرح النافورة حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يحييه الفنان على الحجار ويسبقه فاصلا للفنان محمد الحلو والمطربة إيناس عز الدين .

كما تتواصل جلسات المؤتمر العلمى المصاحب حيث تعقد فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير جلسة تناقش محور  التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية بحضور كل من الدكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) مقرراً ، الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتور فراس الطرابلسي ( تونس) الدكتورة نهيل سلوم ( سوريا  ) ، الدكتور كمال يوسف ( السودان) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) ، وتستأنف فى الثانية عشر والنصف ظهرا بمشاركة كل من نبيل الدراس ( الأردن) مقرراً ، الدكتور فتحي زغندة (تونس) ، الدكتور عبدالمنعم بن حامد ( ليبيا) ، الدكتور الفاتح حسين احمد (السودان) ، الدكتور عدنان خلف ساهي ( العراق ) ، الدكتور هيثم شعوب ( العراق) .

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نادية مصطفى المطربة نادية مصطفى مسرح النافورة حلم مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التجارب الإبداعية للمسرح

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