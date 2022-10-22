بيغني بـ بيجاما وردي .. الجمهور يسخر من ملابس سعد لمجرد | شاهد

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من ملابس المطرب سعد لمجرد التى ظهر بها مؤخرا أثناء إحيائه حفلا غنائيًا فى المغرب.



وجاءت معظم التعليقات ساخرة من ملابسه والتى وصفوها بـ البيجاما، فيما قام عدد آخر بسؤاله عن المكان الذي يأتي منه بهذه الملابس وهذا الاستايل لإعجابهم الشديد به.



سعد لمجرد يحتفل بزفافه

واحتفل الفنان سعد لمجرد بعقد قرانه على غيثة العلاكى فى سرية تامة حيث حرص على حضور الأهل والأقارب فقط وقام بعد بنشر عدد من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتلقى سعد لمجرد عديد من التهاني لزواجه.

نجوم يهنئون سعد لمجرد

وحرص عدد من النجوم على تهنئة سعد لمجرد بعقد قرانه وزفافه ولعل من أبرزهم الشاعر تامر حسين والذى قال عبر حسابه على إنستجرام :" مبروك ياحبيبى ربنا يسعدكم"، وقالت الفنانة بلقيس فتحي :" الله يبارك لكم وعليكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويفرحكم ببعضكم اللهم أمين"، كما وجه أحمد زاهر رسالة تهنئة له قائلا :" مبروك يا حبيبي ربنا يتمملك بخير و يسعدك أنت و عروستك".



سعد لمجرد وغيثة العلاكى

وبدأت قصة سعد لمجرد وغيثة العلاكى فى 2014 حيث كانت تجمعهما صداقة قوية، حتى إنه استعان بها فى عديد من المواقف والتى ساهمت بشكل كبير فى توطيد العلاقة بينهما والتى تحولت الى قصة حب كبيرة.