يضم قاعدة للتحالف الدولي.. المرصد السوري: انفجارات بحقل العمر النفطي

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، أن هناك انفجارات وقعت في حقل العمر النفطي الذي يضم قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وكانت أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في سماء العاصمة دمشق، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجارات "في سماء محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها".

وقالت الوكالة الرسمية إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

فيما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع عدة للقوات الإيرانية والقوات الحكومية السورية.

وكانت آخر غارة إسرائيلية على سوريا منذ نحو شهر، في سبتمبر الماضي، استهدفت خلالها البنية التحتية العسكرية الإيرانية بسوريا، وعدد منالمطارات الرئيسية بما في ذلك حلب ودمشق.

ويأتي القصف الإسرائيلي على دمشق،تزامنا مع إعلان حركة حماس الفلسطينية استئناف العلاقات مع سوريا، خلال لقاء وفد من الحركة بالرئيس بشار الأسد.

وفي هذا السياق، قال خليل الحية العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس عن اللقاء مع الأسد "نعتبره لقاء تاريخي وبداية جديدة للعمل السوري الفلسطيني المشترك.. اتفقنا مع الرئيس على تجاوز الماضي".