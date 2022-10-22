إلهام شاهين: بطلوا تتكلموا عن شيرين عبد الوهاب

رفضت الفنانة إلهام شاهين، التعليق على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك في أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية مساء اليوم.

ووجهت إلهام شاهين، رسالة إلى الجمهور والإعلاميين، قائلة: بطلوا تتكلموا عن شيرين عبد الوهاب، وسيبوها في حالها، كفاية، ربنا يديها الصحة وترجع لفنها.

وفي سياق آخر، ظهرت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء للحفل، مساء اليوم؛ لأول مرة منذ وفاة الفنان هشام سليم، شقيق زوجها.

وتوافد نجوم الدراما، مساء اليوم، على أحد فنادق التجمع الخامس؛ لحضور فعاليات مهرجان الفضائيات العربية، الذي يقام سنويا بحضور عدد كبير من الفنانين.

وحضر على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية كلا من: خالد النبوي ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي، محمد محمود عبد العزيز، خالد سرحان، أحمد محمد ماهر، منة شلبي، دنيا عبد العزيز، محسن محيي الدين، وغيرهم.

واختار مهرجان الفضائيات العربية، إطلاق اسم الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشر من المهرجان، وذلك تقديرا لأعماله العديدة التى قدمها سواء فى السينما أو الدراما التلفزيونية، بعد رحيله.

وتحت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، بدورته الثالثة عشرة، أغلق باب التصويت لاختيار الأفضل لعام 2022، قبل توزيع الجوائز مساء اليوم.

وتنافس في فئة أفضل مسلسل لعام 2022، العديد من المسلسلات، منها: مسلسل أحلام سعيدة، ومسلسل العائدون، ومسلسل المشوار، مسلسل راجعين يا هوى، مسلسل فاتن أمل حربي، مسلسل يوتيرن، مسلسل المداح 2، مسلسل دايما عامر، مسلسل بطلوع الروح، مسلسل اللغز، مسلسل سوتس، مسلسل توبة، مسلسل انحراف.