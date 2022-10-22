دعوا الخلق للخالق .. أحمد السقا عن أزمة شيرين | خاص

علق الفنان أحمد السقا بكلمات مقتضبة على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات لصدى البلد على السجادة الحمراء قائلا:" دع الخلق للخالق".

فيما رفضت الفنانة إلهام شاهين التعليق على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدها على السجادة الحمراء، ووجهت رسالة للجمهور والإعلاميين قائلة:" بطلوا تتكلموا عن شيرين عبد الوهاب وسيبوها في حالها كفاية".

ظهرت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية مساء اليوم لأول مرة منذ وفاة الفنان هشام سليم.



توافد نجوم الدراما مساء اليوم إلى إحدى فنادق التجمع الخامس لحضور فعاليات مهرجان الفضائيات العربية الذي يقام سنويا بحضور عدد كبير من الفنانين.

وحضر على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية كل من خالد النبوي ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي، محمد محمود عبد العزيز، خالد سرحان، أحمد محمد ماهر ومنة شلبي ودنيا بعد العزيز محسن محي الدين وغيرهم.

واختار مهرجان الفضائيات العربية، إطلاق اسم الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشر من المهرجان، وذلك تقديرا لأعماله العديدة التى قدمها سواء فى السينما أو الدراما التلفزيونية، بعد رحيله.

تحت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، بدورته الثالثة عشرة، أغلق باب التصويت لاختيار الأفضل لعام 2022، قبل توزيع الجوائز مساء اليوم.



وتنافس في فئة أفضل مسلسل لعام 2022، العديد من المسلسلات، منها: مسلسل أحلام سعيدة، ومسلسل العائدون، ومسلسل المشوار، مسلسل راجعين يا هوى، مسلسل فاتن أمل حربي، مسلسل يوتيرن، مسلسل المداح 2، مسلسل دايما عامر، مسلسل بطلوع الروح، مسلسل اللغز، مسلسل سوتس، مسلسل توبة، مسلسل انحراف.

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