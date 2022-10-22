رحاب العوضي تكشف الهدف الخفي لانتشار تحدي كتم الأنفاس | فيديو

علقت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكى على تحدى "كتم الأنفاس"، الذى انتشر مؤخرا بين طلبة المدارس.

وأكدت "العوضي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن أى تحدى يكون ذا هدف، وهو لقياس مدى استجابة الشعوب للافكار المختلفة أو الغربية.

وأضافت رحاب العوضى، أن التحدى انتشر بين المراهقين ومشكلة المراهقين هى عدم اكتمال الخلايا العصبية للفصل الأمامي للمخ المسؤول عن الإدراك.

حل المشكلة

وتابعت أستاذ علم النفس السلوكي ، حل المشكلة يكمن فى المتابعة والتوعية الدائمة.

وأكدت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكى ، أن تحدى كتم الأنفاس هو استمرار لبعض التحديات التى انتشرت مؤخرا مثل الحوت الأزرق.