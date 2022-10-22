صناعة النواب : المؤتمر الاقتصادي وقفة للوطن بكامله للتعامل مع التحديات العالمية

وصف النائب سامي نصر الله، امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق بعد ساعات، بأنه وقفة للوطن بكامله وبتوجيهات الرئيس السيسي للتعامل مع التحديات الاقتصادية الخطيرة، التي تواجهها مصر والعالم أجمع.

وأكد نصر الله، في تصريح له اليوم، أن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كل القطاعات الاقتصادية، والتوصل إلى حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي أو الصادرات أو قطاع الاستثمار او غيرها، وتخفيف العبء الكبير الواقع نتيجة الأزمة العالمية الحالية وموجة اتضخم العالمي.

وأضاف امين سر صناعة البرلمان، أن دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت، تدل على الشفافية التامة من جانب الدولة والرغبة في المشاركة والمواجهة الموحدة للأزمة.

وشدد النائب، على ضرورة النظر في زيادة معدل الاستثمار وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وكذلك تبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وغيرها من الأولويات.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن المؤتمر الاقتصادي ستتبعه توصيات ومخرجات واضحة، ستساهم حتما في تخفيف العبء على القطاعات الاقتصادية في الدولة وتضمن تواصل التنمية الشاملة في البلاد.