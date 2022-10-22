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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب : الإنجليز سخروا من ليز تراس بتحدي الخساية

ليز تراس
ليز تراس

علق الإعلامى عمرو أديب على إعلان رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، استقالتها.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، إن  ليز تراس حققت رقما قياسيا فى كونها مكثت فى منصبها فى مدة هى الأقصر على مدار تاريخ وزراء بريطانيا وهى 44 يوما.

وتابع أديب قائلا:" الهزار فى الموضوع دا وصل فى انجلترا أنهم عملوا تحدى اسمه الخس، جابوا خسايه وقالوا  ليز تراس هتمشى قبل ما الخساية تبوظ".

فشل تاريخي 

وأكد الإعلامى عمرو أديب أن ليز تراس سجلت فشلا تاريخيا. 

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس،  الخميس الماضى، استقالتها من منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا.

وقالت تراس إنها ستظل رئيسة وزراء بريطانيا حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة.


 

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