بتهمة الخيانة.. القوات الأوكرانية تعتقل رئيس مصنع محركات الطائرات

نقلت صحيفة "زابور" عن مصادر مطلعة أن القوات الأمنية الأوكرانية اعتقلت مدير مصنع "موتور سيش" الأوكراني فياتشيسلاف بوغوسلايف، بتهمة الخيانة.

وقالت الصحيفة: "اعتقلت قوات الأمن الأوكراني رئيس مجلس إدارة مصنع "موتور سيش" فياتشيسلاف بوغوسلايف بتهمة الخيانة، ويتم الآن ترحيله إلى كييف تحت الحراسة".

ووفقا للصحيفة، بدأت عمليات التفتيش والتحقيق مع بوغوسلايف، اليوم السبت، وأشارت إلى أن عمليات التفتيش شملت الدائرة المحيطة به أيضا.

وكان مصنع "موتور سيش" لمحركات الطائرات مشروعا مشتركا بين كييف وشركة Beijing Skyrizon الصينية، التي كانت إحدى المساهمين، ولكن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قرر إعادة المشروع إلى ملكية الدولة، وبعد ذلك طالبت بكين بتعويض المستثمر عن جميع الخسائر التي تزيد عن 4.5 مليار دولار.