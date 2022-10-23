عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة: التكريم من مهرجان الموسيقى العربية مميز

راغب علامة
راغب علامة

أعرب المطرب الكبير راغب علامة عن سعادته الكبيرة بتواجدة لاول مرة بحفل في مهرجان الموسيقى العربية، والءي مقرر إقامته اليوم الأحد على مسرح النافورة.


وقال في تصريحات خاصة" أسعدت كثيرا حينما اختاروني لأكون موجود، كما أن التكريم في الدورة ٣١ مميز بالنسبة لي، ويختلف عن أى تكريم حصلت عليه، ومتحمس للقاء جمهور دار الأوبرا، وأحضرت له برنامج خاص سيستمتعوا به".

هاني شاكر يقدم نانسي جمال للغناء معه بمهرجان الموسيقى العربية

راغب علامة يجري البروفات النهائية في الأوبرا قبل حفل مهرجان الموسيقى العربية


بدات مراسم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بكلمة لمدير المهرجان، والمؤتمر ثم ألقت وزيرة الثقافة كلمتها وأعلنت انطلاق الفعاليات كما كرمت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى، بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان ، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ( لبنان ) ، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت ) ، الفنان أحمد الجميري ( البحرين ) ، الشاعر شوقي حجاب ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار حسين فوزي ، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا ، الباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان  ، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

وبعدها بدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل وأحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور الدكتور احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر ، احمد عفت ، اميرة احمد ، غادة ادم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ وضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل .

راغب علامة مهرجان الفن هاني شاكر الوطن العربي الفنان راغب علامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مين الطويل اللي قبلي .. هاني شاكر يمازح نادية مصطفى بمهرجان الموسيقى العربية

نادية مصطفى تكشف عن سر لجمهورها خلال حفل الموسيقى العربية

بالمزمار والطبل.. نادية مصطفى تشعل مسرح النافورة بأغنية الصلح خير| صور

نادية مصطفى تفتتح حفلها بمهرحان الموسيقى العربية بأغنية "لولا الملامة"

تفاصيل حفل "علي الحجار" بمهرجان الموسيقى العربية الـ 31

مهرجان الموسيقى.. مي فاروق: "يا شمس يا منورة غيبي" وش الخير عليا

مي فاروق من حفلها بـ مهرجان الموسيقى العربية: أنا ابنة الأوبرا

فؤاد زبادي يطرب مهرجان الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

ميلاد كمال أبو رية.. سبب انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

الملك تشارلز يدرس أمر خطير بخصوص أفراد العائلة الملكية

تقارير: تشيلسي يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ