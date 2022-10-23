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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 انفجارات تستهدف أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا..فيديو

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء السبت، بسماع دوي انفجارات عدة بالقرب من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي البلاد.

وأضافت أن الانفجارات أعقبها اندلاع حرائق وتحليق للطيران المسير الأمريكي في سماء المنطقة.

وذكرت قناة "روسيا البوم" أن حقل العمر النفطي  شرق ⁧دير الزور شمال شرقي سوريا تعرض لقصف صاروخي مجهول المصدر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سمع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي،حيث أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

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وقال المرصد إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وأن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" قرب حقل "كونيكو" للغاز في المنطقة.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن 4 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأشار آخرون إلى أن قوات التحالف ردت بقصف على الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور.

سوريا حقل العمر التحالف الدولي قاعدة أمريكية دير الزور

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