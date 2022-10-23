وفاة مؤسس ريد بول بعد صراع طويل مع المرض

توفي ديتريش ماتيشيتز، المالك والمؤسس المشارك لـ"ريدبول" بعد صراع طويل مع المرض. وتم تأكيد الخبر من قبل فريقه لسباقات الفورمولا 1 (فورمولا 1) وموقع ريدبول على الإنترنت يوم السبت. نجا ماريشيتز من قبل شريكته ماريون فيشتنر وابنه مارك جيرهاردتر. كان عمره 78 عاما.

شارك ماتيشيتز في تأسيس "ريد بول" مع شاليو يوفيديا الذي طور وباع مشروبا مشابها يسمى كراينج داينج في تايلاند. قاموا بتعديل الوصفة للجماهير الغربية.

ووفقا لموقع ريد بل الإلكتروني، تم بيع 9.8 مليار علبة من ريد بول في عام 2021.

تخرج ماتيشيتز في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال في عام 1972، ودرس التسويق. ثم عمل في شركة يونيليفر وشركة مستحضرات التجميل قبل أن يشارك في تأسيس ريد بول مع يوفيديا في عام 1984. تم بيع أول ريد بول في عام 1987، ولا يزال كارتينج داينج يباع في الأسواق التايلاندية ولا يزال يتضمن نفس شعار ريد بول الذي يظهر على علب ريد بول في الغرب.

ويمتلك ماتيشيتز 49٪ من علامة ريد بول التجارية.

قاد ماتيشيتز انتقال الشركة إلى الرياضات المتطرفة، وخاصة سباقات الفورمولا 1. دخلت ريد بل في الفورمولا 1 في عام 1995، ودخلت في البداية في شراكة مع ساوبر. في عام 2004، اشترى ماتيشيتز فريق جاكوار للسباقات وأعاد تسميته ريد بل ريسينج.