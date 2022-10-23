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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا والسقا الأبرز.. تكريم نجوم الفن والإعلام بمهرجان الفضائيات العربية  

صدى البلد

شهدت الدورة ال 13 من مهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل اسم الفنان الراحل هشام سليم تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المميزين في عام 2022 .


شارك في تقديم الجوائز  الإعلامي آحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية والكاتبه فاء ماهر نائب رئيس المهرجان وقدمت فقراته المذيعة إنجي علي.

 


افتتح الحفل بتكريم اسم الفنان الراحل هشام سليم وتسلمتها النجمة الكبيرة يسرا التي القت  كلمه قائلة : " عاجزة عن الشكر والتكريم والحب اللي شوفناه لهشام  .. وهو واحد مننا من عمر ٧ سنين لاخر عمر له .. اوصيكم تحبوا بعض وسامحوا بعض".


كما حصدت يسرا  الجائزة الذهبية للمهرجان عن مسلسل "أحلام سعيدة" ، نال سيرين عبد النور افصل ممثلة عربية عن مسلسل "العين بالعين"  ، "عابد الفهد" أفضل ممثل عربي.


وعن جوائز السينما فاز النجم أحمد السقا بجائزة افضل ممثل عن فيلم "العنكبوت" ، هنا الزاهد افضل ممثلة عن فيلم "بحبك" ..وذهبت جوائز النقاد برئاسة طارق الشناوي إلى إلهام شاهين عن مسلسل "بطلوع الروح " ووجهت كلمة للارهابيين والمتخلفين قائلة : "هنفضحكوا" ، منة شلبي عن نفس العمل ، طارق لطفي عن "جزيرة غمام" ، جائزة المهرجان الخاصة لشريف سلامة ،حسين المنباوي أفضل مخرج، عبد الرحيم كمال افضل مؤلف  بالإضافة الى تكريم النقاد طارق الشناوي رئيس لجنة النقاد.


وعن جوائز الموسيقي والاغنية تم تكريم رامي عياش افضل مطرب عربي ،احمد سعد أفضل مطرب 2022 .


وذهبت جوائز الأفضل ل صابرين ، مصطفى خاطر ، سماح أنور، زينة وتسلمتها شقيقتها ياسمينافضل ممثل دراما بتصويت الجمهور خالد النبوي ،افضل ممثلة روجينا ،وفاء عامر.

وذهبت جوائز التميز والابداع ل روجينا وفاء عامر ،حمادة هلال ،حنان مطاوع ومي عمر، انوشكا  والمؤلف ايمن سلامة ، محسن محي الدين، هبة مجدي ،خالد سرحان ،محمود حجازي ،محمد محمود عبد العزيز، نور خالد النبوي، محمد عزمي وأحمد داود.


كما حصد  العالمي هاني البحيري جائزة  افضل مصمم ازياء لعام 2022 لتمثيله لقوة صناعة الموضة المصرية في المحافل الدولية.


وحصد جوائز الأفضل للقنوات والاذاعات  أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة فضائية القاهرة والناس والمخرج ميلاد ابي رعد المشرف على القنوات ، الروائي عصام يوسف مقدم العباقرة ، الشيف مي يعقوبي  .. بالإضافة إلى د.هالة حجازي عن نجوم اف أم ، سهير جودة ومفيدة شيحة عن الستات مايعرفوش يكدبوا.


وعن جوائز الرياضة بإختيار الجمهور افضل حارس مرمي محمد ابو جبل.

وفي مجال صناعة الحفلات والاعلانات حصد إعلان تامر حسني لأحدى الهواتف الذكية على افضل إعلان وتسلمها طارق عبد المحسن د.محمد الزيات ونال أمير جمعه افضل مؤثر بصريات ومحمود ماريوت التنظيم الفني وتامين أحمد فخامة.

وكان ضمن ضيوف المهرجان من نجوم الفن شادي شامل والمطرقة نفين رجب شقيقة غادة رجب ومحمد أحمد ماهر  .. وغيرهم من المشاهير.

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