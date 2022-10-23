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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: المؤتمر الاقتصادى خطوة جادة لزيادة الصادرات

النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب

 قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادى الذى جاء تلبية لدعوة القيادة السياسية ترجمة صريحة لاهتمام الرئيس بملف الصناعة والاستثمار بشكل مباشر، خاصة وأن المؤتمر فرصة ذهبية لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصرى فى الجمهورية الجديدة التى بدأت فى الانطلاق، وذلك بمشاركة المستثمرين و الصناع و التجار و خبراء  وأساتذة  الاقتصاد، والجلوس مع الحكومة على مائدة واحدة و وجها لوجه للتعرف على سبل الانطلاق اقتصاديا.

وأكد سلطان، فى بيان صحفى له أن المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة أيضا للخروج بتوصيات من شأنها مواجهة المتغيرات العالمية التي كان لها أكبر تأثير على اقتصاديات الدول ، و كان لها أكبر الأثر على أسعار السلع فى البورصات العالمية، وتنشيط العمل و تشجيع الاستثمار ، والعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا و تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة لمستويات دخلهم.

وتابع النائب:" المؤتمر فرصة لاستعراض أية معوقات بمختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة مباشرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة، خاصة وأن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير على وجه الخصوص حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج الوطنى، خاصة وأن الصناعة هى القاطرة التى يمكن أن تقود الاقتصاد القومى نحو تحقيق أهدافه وتحقيق معدلات نمو عالية ، والوصول إلى تحقيق المستهدف و زيادة الصادرات إلى 100 مليون دولار سنويا وفقا لما تم الإعلان عنه.

وأكد عضو النواب، أنه من أبرز أجندة المؤتمر العناية الواضحة بقطاعات الاقتصاد الحقيقى الزراعة والصناعة والطاقة والبتروكيماويات والخدمات المتطورة وتخصيص آخر جلسة لتطوير الصناعة، وكيفية سد الفجوة التمويلية، وزيادة الصادرات، وكلها قضايا بالغة الأهمية.

ملف الصناعة المؤتمر الاقتصادي القيادة السياسية المستثمرين الصناع

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