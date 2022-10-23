عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المؤلف هاني سرحان يقدم ندوتين كضيف لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

هاني سرحان
هاني سرحان

يقدم المؤلف والسيناريست هاني سرحان ندوتين وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وتنعقد الندوة الأولى يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل ويشارك فيها مع النجم أحمد السقا، ليتناولا خلالها تجربتهما الإبداعية ويكشفا كواليس إنتاج أبرز الأعمال والدرامية التي قدموها.

 

كما يقدم هاني سرحان ندوة بعنوان "طريقك إلى السيناريو الناجح" وذلك يوم السبت 5 نوفمبر، ويشاركه فيها الكاتبة الكويتية منى الشمري، وسيتناول هاني خلال الندوة عدة موضوعات مهمة حول كتابة السيناريو، وأفضل طريق لكتابة سيناريو ناجح، وما تحتاجه الأعمال الدرامية لكي تحقق نجاحًا كبيرًا، والضوابط الحاكمة لإنتاج سيناريو وعمل درامي ناجح.

 

ويُنظّم معرض الشارقة الدولي للكتاب سنويًا تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، ويُعد من أهم ثلاث معارض في العالم، وتضم هذه الدورة 2213 ناشراً من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة الذين سيشاركون في 1047 فعالية ثقافية متنوعة.

 

وفي الوقت نفسه يستعد هاني سرحان لدخول موسم رمضان 2023 بمسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة ومن إخراج حسين المنباوي، كما يعمل حاليًا على أول أفلامه السينمائية بعنوان اللي مايتسموش.

 

أعمال هاني سرحان 

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع، ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. 

 

كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث.

 

كما أسس هاني سرحان مصنع الحكايات وهو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، تهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، وقدمت ورشة مصنع الحكايات مسلسلات درامية وعربية ناجحة مثل وصية بدر، قارئة الفنجان، عنبر 6، وتعمل الورشة حاليًا على العديد من الأعمال الدرامية الأخرى والمقرر الإعلان عنها قريبًا.

هاني سرحان السيناريست هاني سرحان أعمال هانى سرحان المؤلف هاني سرحان أخبار هانى سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مباراة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

حلمي بكر كشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

موضوعات متعلقة

حلمي بكر كشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين

تورتة وقلوب.. ضرة المطربة بوسي تحتفل بعيد زواجها

صابر الرباعي يحصد 3.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

شخصية جدا.. فوزية تطرح أغنية حبيبي

غنى أمام المقابر.. هجوم حاد على أحمد سعد والمطرب يتجاهل الرد

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. قرار جديد من والد حسام حبيب

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

ترشيحاتنا

الكشف عن معلومات جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري

لـ تحسين الاستثمار.. مدبولي: مدة استخراج التراخيص أصبحت 20 يوما بدلا من 173

يضم أنواعا فاخرة.. مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

رئيس الوزراء: إنشاء 17 مجمعا يضم 5 آلاف مصنع بتكلفة 10.2 مليار جنيه

بتهمة الخيانة.. أوكرانيا تعتقل رئيس أكبر شركة لإنتاج المحركات والصواريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ