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رئيس التحرير
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توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لاكتشاف المواهب.. وخطة لتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة
  • بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
  • مدير معهد إعداد القادة: نسعى  لإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للمجتمع الجامعي في تحقيق التنمية
  • كريم همام: نوقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتعزيز التواصل بين الشباب واكتشاف المواهب
  • معهد اعداد القادة: لدينا خطة لتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

يعمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توقيع اتفاقيات تعاون مع كافة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس واكتشاف المواهب الدفينة بالجامعات  سعيا إلى المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية من خلال برامج ودورات تدريبية وورش عمل متميزة تستهدف شتى محاور التنمية، بالإضافة الى تعزيز التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين الشباب بما يسهم في دعم ثقافة الارتباط وتعميق الانتماء والولاء وحب الوطن.

وصرح الدكتور كريم همام  مدير معهد اعداد القادة لصدي البلد، أن أهمية هذه البروتوكولات تأتي من  سعى المعهد لإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للمجتمع الجامعي ووضع وتنفيذ الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص لإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الطلاب من خلال اكتشاف المواهب وصقلها وتأسيس وبناء منظومة من البرامج المتميزة للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي ورفع كفاءة أعضاء التدريس وتنميه قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية والاهتمام بالجهاز الاداري في الجامعات والمعاهد حتى ينعكس ذلك بإيجابية على كل من الطالب والبيئة المحيطة به.

كما أكد مدير معهد إعداد القادة أن من أهداف المعهد تجسيد القيم الانسانيه والاخلاقيه وتأصيل روح الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة .

وكشف الدكتور كريم همام انه تنص  بروتوكولات التعاون مع المعهد على وضع خطة متكاملة بين معهد إعداد القادة و الجامعات    لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بينهم و بين المعهد  لإعداد قيادات شبابية تسهم في بناء الدولة بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية، و زيادة قاعدة المشاركة الطلابية في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع الجامعي، بجانب زيادة قاعدة مشاركة  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمع من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة، وتدعيم مفهوم العمل التطوعي للشباب، وإقامة مشروعات توعوية وتثقيفية وتدريبية للشباب لاكتشاف وتنمية المواهب في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات والفعاليات واللقاءات المختلفة، والمشاركة في  إجراء البحوث والدراسات وإقامة الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بقضايا الشباب.

ومن بروتوكولات التعاون التي وقعها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي مؤخرا ، وقع  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مشترك مع  الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، فى إطار سعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى بناء الشخصية العلمية والانسانية لقطاع عريض من الشباب وذلك من خلال مشاركاتهم في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة تحقيقا لأهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية قادرة على أداء رسالتها في المجتمع . 

 

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