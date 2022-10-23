عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل يعلق على رفض الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان|تفاصيل

وزير دفاع إسرائيل
وزير دفاع إسرائيل

علق وزير دفاع إسرائيل، بيني جانتس، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، برفض جميع الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق المزمع لترسيم الحدود البحرية مع لبنان

وقال جانتس عبر "تويتر": "سيسمح لنا قرار المحكمة العليا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".

وأضاف: "موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري".

وتابع: "هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".

وأعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أنها أصدرت قرارا يسمح للحكومة في تل أبيب بإقرار الاتفاق حول الحدود البحرية مع ‎لبنان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

المحكمة الإسرائيلية العليا تسمح لحكومة تل أبيب بإقرار الاتفاق مع ‎لبنان

حوار عاجل .. قبرص توجه رسالة مهمة إلى لبنان بشأن اتفاق ترسيم الحدود

ورفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، التماسات ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بوساطة أمريكية هذا الأسبوع.  

وذكرت صحيفة لبنانية يوم أمس، السبت، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة بايدن بأنها ستكون مستعدة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل.

وفقًا لصحيفة “الأخبار”، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها ستكون قادرة على التوقيع على الصفقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول الذي يمكن للحكومة فيه المصادقة على الاقتراح بعد فترة مراجعة استمرت أسبوعين في الكنيست.

إسرائيل لبنان تل أبيب الولايات المتحدة المحكمة العليا ترسيم الحدود جانتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة عسكرية روسية في مبنى سكني.. فيديو

فصائل نازية.. الجيش الأوكراني مكلف بتصفية سكان خيرسون

ظلام دامس في أوكرانيا.. وتأهب لمعركة دامية في خيرسون

شاهد.. معركة شرسة بين الجيشين الروسي والأوكراني

الأزمات تضرب الاقتصاد العالمي.. ومخاوف الركود تتصاعد في بريطانيا

الكشف عن معلومات جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

بتهمة الخيانة.. أوكرانيا تعتقل رئيس أكبر شركة لإنتاج المحركات والصواريخ

كارثة كبرى.. التضخم والدولار يهددان الجيش الألماني

ترشيحاتنا

نفاد الأموال.. مدارس بريطانيا تواجه كارثة

لا تتراجع .. الرئيس السيسى يفاجئ وزير الصناعة والتجارة بسؤال على الهواء

تأجيل قضية عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر للنطق بالحكم.. فيديو

تساؤلات تطرح فى المؤتمر الاقتصادى أمام الرئيس السيسي

تضم 100 ألف بلحة.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة تمور

الرئيس السيسي: الـ 40 مدينة الجديدة أضافت 10 تريليون جنيه في أصول الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

الذهب يسترد خسائره والدولار محلك سر.. سعر البيع والصرف

اطلع استنى بره.. تفاصيل طرد عامل نظافة من محل كشري شهير

انخفاض الحرارة على جميع الأنحاء وأمطار بتلك المناطق.. تغطية خاصة

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ