وزير دفاع إسرائيل يعلق على رفض الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان|تفاصيل

علق وزير دفاع إسرائيل، بيني جانتس، على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، برفض جميع الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق المزمع لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال جانتس عبر "تويتر": "سيسمح لنا قرار المحكمة العليا بالمضي قدمًا في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".

وأضاف: "موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري".

وتابع: "هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".

وأعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أنها أصدرت قرارا يسمح للحكومة في تل أبيب بإقرار الاتفاق حول الحدود البحرية مع ‎لبنان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ورفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، التماسات ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بوساطة أمريكية هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة لبنانية يوم أمس، السبت، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة بايدن بأنها ستكون مستعدة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل.

وفقًا لصحيفة “الأخبار”، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنها ستكون قادرة على التوقيع على الصفقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول الذي يمكن للحكومة فيه المصادقة على الاقتراح بعد فترة مراجعة استمرت أسبوعين في الكنيست.