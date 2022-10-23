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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"اللعب على غريزة الفضول وحب المغامرة"..الأزهر يحذر من تريند الموت

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريراً جديداً يبحث أسباب تأدية الأطفال وصغار السن لتحديات السوشيال ميديا الخطيرة، وذلك تحت عنوان: "تريند الموت .. اللعب على غريزة الفضول وحب المغامرة" .

تريند الموت .. اللعب على غريزة الفضول وحب المغامرة

وقال الأزهر في تقريره إنه مع تزايد مخاطر التحديات التي باتت تظهر كل حين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريرًا جديدًا سلط خلاله الضوء على النتائج السلبية الناتجة عن تلك التحديات تحت عنوان "تريند الموت .. اللعب على غريزة الفضول وحب المغامرة"، حيث حذر في تقريره من إعادة ظهور تحديات سبق أن حذر منها مثل تحدي "التعتيم" الذي اجتاح مدارسنا مؤخرًا وشاهدنا عدد من الفيديوهات لطلاب يؤدونه وهو ما أدى لإصابة بعضهم بالاختناق والإغماء.

وقد أطلق المرصد على هذا النوع من التحديات مسمى "تريند الموت" لخطورته التي قد تودي بحياة مؤديه مثلما حدث عامي 2008 و2021 جراء تحدي "التعتيم" – وهو شبيه لما يمارس حاليًا من بعض طلابنا- حيث أودى بحياة 80 شخصًا على الأقل نتيجة لنقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ بما يشبه الغرق، ناهيك عن المشاكل الصحية الأخرى فثلاثة دقائق فقط كفيلة بإتلاف الدماغ؛ الأمر الذي دفع المراكز المتخصصة إلى إطلاق عدة تحذيرات من هذه التحديات وإبراز العلامات المصاحبة لمن يؤديها لتنبيه الأهالي.

وقد بحث المرصد في تقريره السبب وراء انجذاب الأطفال وصغار السن -على الأخص- لهذه الأنواع من التحديات الخطيرة، محذرًا الأهالي من خطورتها داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التنبه لأطفالهم ومتابعة سلوكهم وأية علامات طارئة على أجسادهم وما يتابعوه على منصات التواصل الاجتماعي لحمايتهم.

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