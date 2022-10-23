إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية وأدوات قسطرة ومناظير بمطار برج العرب ..صور

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، من ضبط محاولة تهريب بعض المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته .

وقال مصدر بجمارك المطار أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية في الراكب م . ع . م مصرى الجنسية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش وأمنية عبد النبى ومحمد خميس مأموري الفحص بالأشعة تم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض علي أحمد وحيد مدير إدارة الجمرك تقررتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من متولى الرياش رئيس قسم التعريفة ومحمد فرجانى مأمور التعريفة وكريم صبحي رئيس الوردية وتبين وجود ٦٩ قطعة قسطرة ومناظير طبية ومستلزماتها داخل أحد حقائب السفر الخاصة بالراكب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٥٠ ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.