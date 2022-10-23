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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب وخريجو برنامج الأسواق والمنشآت المالية بتجارة حلوان يطلقون مجلة أسبوعية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أصدر برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، مجلة طلابية أسبوعية يشارك فيها الطلاب والخريجون، سواء من حيث التصميم أو المحتوى، تحت إشراف إدارة البرنامج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تمكين الشباب، وبرعاية معالي  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وكان الإصدار للعدد الأول ذا دلالة تاريخية عظيمة الأثر في ذاكرة كل المصريين، لأنه يوافق يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٢، وتناول العدد الأول التعريف برئيس الجامعة ولمحة عن أهم المؤشرات الاقتصادية في عام ١٩٧٣.

وتضم المجلة بصفة عامة تغطية للأحداث الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، وتطور مؤشرات البورصة المصرية والبورصات العالمية، وكلمات متقاطعة علمية تتناول موضوعات تتم دراستها بالمناهج الدراسية، وكذلك التعريف بخريجي البرنامج المتميزين في سوق العمل، وكذلك جميع الأخبار الأخرى التي تخص البرنامج والكلية والجامعة.

وقد تفاعل طلاب وخريجو البرنامج مع التجربة بشكل ملحوظ، وتحولت المجلة إلى وسيلة لاستغلال طاقات الشباب ونافذة للتعبير عن آرائهم وفهم الواقع الاقتصادى بشكل صحيح.

 

رئيس جامعة حلوان المناهج الدراسية المؤشرات الاقتصادية Jobs Education

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