رئيس جامعة حلوان يوجه بعمل تطوير وتحديث شامل لبعض مباني الحرم الجامعى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة لتفقد بعض مباني الحرم الجامعي بعين حلوان، وقد رافقه خلال الجولة الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وقد وجه بعمل صيانة للمباني القديمة على أعلى مستوى وعمل تطوير شامل بها، ليتم استغلالها كقاعات تعليمية متطورة تخدم كليات الجامعة.

هذا إلى جانب تطوير الورش بها لتصبح وحدات انتاجية يعمل بها فنيين وتساهم في تدريب الطلاب على المستوى اللائق، كما وجه قسم التعليم الصناعي بكلية التربية بصياغة مقترحات لبرامج جديدة تخدم الصناعة ويتم تدريب طلابها بهذه الورش.

مؤكداً أن طلاب جامعة حلوان يجب أن يتم تجهيز أماكن على أعلى مستوى لهم للتحصيل الدراسي والمحاضرات والتدريب من خلال ورش العمل.

وأكد على أن توفير أماكن مناسبة للوحدات الإنتاجية مهم لأنها أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية لدورها الكبير في تدريب الطلاب وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالجامعة من منتجات وهو مايؤدي بدوره الي الإنتاج وتوفير المتطلبات والاحتياجات المطلوبة للجامعة.