كلاسيكو المغرب.. التشكيل الرسمي لمباراة الرجاء والوداد في الدوري

أعلن التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء، تشكيل فريقه لمواجهة الوداد، في مباراة الديربي، والتي ستجمع بين الفريقين بعد قليل، في إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري “أنوي” المغربي.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي:.

الزنيتي - الناهيري - الصبار - الهدهودي - حركاس - زريدة - بوزوق - بن غيث - أو هولو - مايي - بن تايك.

بينما أعلن الحسين عموتة، المدير الفني لنادي الوداد، تشكيل فريقه أمام الرجاء والذي جاء كالتالي:

تشكيل الوداد:

تكناوتي - بن عيادة - زولا - جبران - الجعدي - حسوني - أوناجم - عطية الله - سامبو - العملود - بوهرة.

ويحتل فريق الوداد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق الرجاء البيضاوي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، من جدول الترتيب.