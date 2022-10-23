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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي يجب توثيقها لقيمتها الكبيرة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم بالمؤتمر الاقتصادي سيقف أمامها الباحثين طويلا، موضحا:"خطاب الرئيس السيسي الذي ألقاه اليوم يعد خطاب فلسفي بالدرجة الأولى، كما أنها المرة الأولى التي يقدم بها الرئيس نفسه فلسفيا للشعب، مؤكدًا أن خطاب اليوم يعد أهم خطاب للرئيس السيسي منذ فترة توليه مسئولية للجيش.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" أتمني من الهيئة العامة للإستعلامات أن تطبع كلمة الرئيس السيسي اليوم لتكون وثيقة بين أيدينا لقيمتها وأهميتها.

وأضاف،:"الشعب المصري لا يصدق الشائعات، متابعا: " الشعب المصري هم الذين أسقطوا الاخوان".

وتابع حلمي النمنم،:" جماعة الإخوان كانوا ضد الدولة المصرية ويريدون اسقاط الدولة ولا يمكن اعتبارهم معارضين".

وأكمل:" المعارض قد يكون لديه مشروع وطني أو فكر مختلف عكس الإخوان الذين لا يريدون قيام الدولة المصرية".

عزة مصطفي الهيئة العامة للاستعلامات وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق الرئيس السيسي

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