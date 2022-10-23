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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يجتمع مع الزناري بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

صدى البلد

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع مصطفى الزناري مدافع الفريق عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
 

وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب في لقاء اليوم بعد مشاركته أساسيا عقب إصابة محمود حمدي"الونش" خلال الفترة الماضية.
ومنح فيريرا مدافع الفريق بعض التعليمات لتنفيذها في الفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في المرحلة المقبلة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 6 نقاط يحتلون بها صدارة الدوري.

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